Massif des Vosges : riverains et usagers vs. motards

"Nous pensons qu'il faut des limitations de vitesse drastiques sur le massif et sur les accès. Il faut peut-être fermer certaines routes, au moins le week-end".

Dominique Humbert



Depuis le premier déconfinement, des habitants et usagers du massif vosgien dénoncent les nuisances perpétrées par de nombreux motards : bruit, vitesse, incivilités diverses, mise en danger de la vie d’autrui... L’association SOS Massif des Vosges a donc adressé un courrier aux préfets des sept départements du massif. On en parle avec le président de l’association, Dominique Humbert.