Mathieu Ruillet : le projet des hommes et des arbres dans le sud de la Lorraine

Proposer des projets innovants pour mieux prendre soin et valoriser les arbres, c'est l'ambition d'un concours organisé ce mercredi au Centre Jean Prouvé à Nancy. Il s'inscrit dans le cadre du projet "Des hommes et des arbres" porté par la Métropole du Grand Nancy et la communauté d'agglomération d'Epinal. Mathieu Ruillet, animateur du projet est l'invité de RCF.