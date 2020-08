Matthieu Declerck futur prêtre du diocèse de Lille

"Le prêtre de nos jours doit porter la parole de l’Évangile, à temps et à contretemps." Le 30 août, Matthieu Declerck sera ordonné prêtre dans le diocèse de Lille, à l’âge de 28 ans. Une vocation qui lui est venue dès l’adolescence. Pour ce futur prêtre, "il faut de l’audace pour être chrétien, dans un monde qui ne l’est plus ; raison pour laquelle le pasteur doit faire preuve d’encore plus d’audace, car l’Évangile n’est plus connue".