Matthieu Orphelin veut concilier environnement et enseignement

Matthieu Orphelin, député du Maine-et-Loire va faire jeudi, une proposition de loi pour introduire l'étude et l'apprentissage des enjeux écologique dans l'enseignement supérieur. Deux autres députés sont à l'initiative de cette proposition: Delphine Batho et Cédric Villani. Une volontée qui, selon lui, est partagée en grande majorité par les chefs d'établissements, les enseignants et les étudiants des universités.