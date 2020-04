Matthieu Ridoret - DG délégué du groupe Ridoret

Dans la situation de crise sanitaire, l'entreprise rochelaise de menuiserie Ridoret a dû arrêter sa production en usine faute d'approvisionnement et ses chantiers par mesure de protection des salariés et des clients.

Les équipes mènent actuellement une vraie réflexion sur l'après-crise sur un chantier pilote, sur le site de l'entreprise, en développant un protocole de sécurité pour les chantiers : des bonnes pratiques qui ont vocation à perdurer à la sortie du confinement. Matthieu Ridoret, directeur général délégué du groupe Ridoret nous en dit plus.