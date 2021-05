Maud Leyoudec : " Nous avons hâte de recevoir à nouveau nos visiteurs "

Les musées rouvrent demain. La fin de plus de 6 mois de fermeture à cause de la crise sanitaire. Tout est prêt pour accueillir les visiteurs. Notre invitée ce matin, Maud Leyoudec, conservatrice du musée Crozatier et directrice du service patrimoine de l'Agglomération du Puy-en-Velay.