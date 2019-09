Mediator: le procès pénal s'ouvre enfin

Le procès au pénal du scandale du Mediator, ce médicament coupe-faim destiné à lutter contre le diabète, et qui a causé 5.000 victimes, s’ouvre lundi 23 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris. Onze personnes morales et douze personnes physiques sont jugées notamment pour tromperie aggravée, homicides et blessures involontaires. Les audiences devraient durer jusqu'en avril 2020.