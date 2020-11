Même confiné, le patrimoine du cinéma est bien vivant

On regrette évidemment cette deuxième fermeture des salles, à un moment de l’année en plus, à l’automne, où on attend beaucoup de sorties de films. Et notamment là, ceux du label Cannes 2020 et puis plein d’autres encore, qu’on espère vraiment retrouver très vite sur grand écran ! Il faut remercier d’ailleurs tous les distributeurs et les financeurs du cinéma qui acceptent de prendre ce risque d’attendre la réouverture des salles, plutôt que de mettre leurs films directement en ligne en VOD.

Parce qu’on ne le redira jamais assez : on parle beaucoup des libraires de quartier, mais rien ne vaut non plus l’expérience d’un film sur grand écran ! Et quand on la partage à plusieurs, c’est une expérience qui peut être un pas vers une meilleure connaissance de soi, des autres et de tout ce qui est plus grand que nous.

Profiter du confinement pour se plonger dans le patrimoine cinématographique

Je vous propose de revenir quelques années en arrière, en 2007 exactement, lors des 60 ans du Festival de Cannes, où le tout nouveau délégué général Thierry Frémaux voulut alors rendre un hommage à la salle de cinéma et demanda à 33 cinéastes du monde entier de réaliser un court-métrage de trois minutes sur le plaisir de la salle obscure.

LES FRèRES DARDENNE

Ils sont tous émouvants, drôles ou très personnels parfois, mais je vous propose effectivement un extrait de celui de Jean-Pierre et Luc Dardenne, deux cinéastes qui viennent de recevoir le prestigieux Prix Lumière au festival de Lyon. Et qui avaient aussi reçu le prix spécial des 40 ans du Jury œcuménique à Cannes en 2014.

Leur court-métrage s’intitule "Dans l’obscurité", il commence dans une salle de cinéma, pendant la projection d’un film dont on n’entend que la bande son. La caméra suit un jeune garçon qui avance à quatre pattes entre les rangées, puis qui fouille un sac posé sur un siège, jusqu’à ce que sa propriétaire, une spectatrice émue, y cherche à tâtons un mouchoir pour sécher ses larmes et utilise finalement la main du jeune homme pour essuyer son visage.

Il s’agit d’un double hommage des Dardenne au réalisateur spiritualiste Robert Bresson : à son film "Pickpocket" bien sûr et à cette magnifique scène finale où l’âne Balthazar, blessé par les hommes, meurt seul, au milieu d’un troupeau, après avoir connu toutes les joies et les peines d’une vie quasi-humaine voire christique.

Et les deux frères ici, en à peine plus de deux minutes, nous disent tout du cinéma: la puissance émotionnelle d’un film, le hasard de la rencontre intime qui s’y opère et la conversion possible, dans les larmes, de deux cœurs.