"Même en Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi !" (Lc 7, 1-10)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles,

il entra dans Capharnaüm.

Il y avait un centurion

dont un esclave était malade et sur le point de mourir ;

or le centurion tenait beaucoup à lui.

Ayant entendu parler de Jésus,

il lui envoya des notables juifs

pour lui demander de venir sauver son esclave.

Arrivés près de Jésus,

ceux-ci le suppliaient instamment :

« Il mérite que tu lui accordes cela.

Il aime notre nation :

c’est lui qui nous a construit la synagogue. »

Jésus était en route avec eux,

et déjà il n’était plus loin de la maison,

quand le centurion envoya des amis lui dire :

« Seigneur, ne prends pas cette peine,

car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.

C’est pourquoi je ne me suis pas autorisé, moi-même,

à venir te trouver.

Mais dis une parole,

et que mon serviteur soit guéri !

Moi, je suis quelqu’un de subordonné à une autorité,

mais j’ai des soldats sous mes ordres ;

à l’un, je dis : “Va”, et il va ;

à un autre : “Viens”, et il vient ;

et à mon esclave : “Fais ceci”, et il le fait. »

Entendant cela,

Jésus fut en admiration devant lui.

Il se retourna et dit à la foule qui le suivait :

« Je vous le déclare,

même en Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi ! »

Revenus à la maison,

les envoyés trouvèrent l’esclave en bonne santé.

Source : AELF