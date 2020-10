Menace sur la liberté d’éducation

Après avoir abaissé l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans en 2019, alors qu’il était établi à six ans depuis la loi Jules Ferry de 1882, le gouvernement voudrait introduire une obligation de scolarisation à partir de trois ans. La mesure n’est pas passée inaperçue dans les familles qui, si elles sont minoritaires dans la population, représentent un total de 25000 enfants qui suivent l’école à la maison.

Ce projet de loi, s’il était adopté, priverait les parents d’un droit fondamental, celui de choisir le mode d’instruction de leurs enfants, et serait en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Que craint-on au juste ? Les enfants qui sont scolarisés à domicile sont contrôlés chaque année par l’inspection d’académie et tous les deux ans par la mairie. Ils ne sont donc pas perdus de vue ! Et quand ils réintègrent le système, ils passent un examen qu’ils réussissent d’ailleurs souvent haut la main.

Les parents qui adoptent ce mode de scolarisation le font souvent pour des enfants qui, ponctuellement ou plus structurellement, ne sont pas à l’aise dans le système scolaire. Dyslexie, troubles de l’attention, phobies scolaires sont autant de particularités qui méritent que l’on accorde à l’enfant plus d’attention, dans un cadre plus protégé.

Ce projet de loi s’inscrit dans la logique de la lutte contre le séparatisme. Mais de manière aberrante. Les parents qui souhaitent se séparer complètement de la société ne déclarent pas pratiquer l’école à la maison. On se trompe de cible. Le danger réside dans certaines écoles hors-contrat islamiques, souvent bien connues mais qui parfois sortent des radars. Très marginalement, certaines écoles intégristes prétendument catholiques peuvent aussi présenter des symptômes sectaires. Mais rien à voir avec l’école à la maison.

La prochaine étape pourrait d’ailleurs être d’interdire ces écoles hors contrat qui, pour la plupart, ne posent aucun problème. Plus que jamais, la vigilance est de mise sur une liberté fondamentale. Il est inadmissible que l’État, parce qu’il ne sait pas affronter la question brûlante de l’islamisme, en répondant à côté de la plaque par une mesure poudre aux yeux, menace ces projets alternatifs et parfaitement légitimes dans leur existence.