Mépris envers les gilets jaunes: symptôme d'une gauche «embourgeoisée»

Dans son récent opuscule, intitulé Jojo le gilet jaune, tiré d'une réflexion malheureuse du président de la république prononcée, non sans un certain dédain, pour qualifier ces gilets jaunes, l'académicienne angevine Sanièle Sallenave fustige le mépris des «élites» et d'une certaine gauche, dont elle se dit issue, qui a renié ses fondamentaux. Elle répond aux questions de Thomas Cauchebrais de RCF Anjou.