Mercredi 13 janvier 21

Depuis le 1er janvier, le mode de calcul de l’indice ATMO de la qualité de l’air a changé. Un nouveau polluant est pris en compte. Une modification qui placerait plus fréquemment les territoires en alerte rouge.



Anxiété, troubles du sommeil, dépression, la crise sanitaire émaille l’état psychologique des français. La station thermale de Saujon va proposer, dès que ce sera possible, des ateliers post-covid.



La Vallée de la Trézence. Un site d’une rare beauté mise en valeur depuis un an par le Département. Le plan d’actions se poursuit.