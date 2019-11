Mercredi 13 novembre 2019

De plus en plus d’étrangers sont accueillis par le Secours Catholique sur le territoire national. Il en est de même en Charente-Maritime. Vous entendrez le témoignage poignant d’un demandeur d’asile africain.



L’Eglise de Tonnay-Charente a été profanée ce weekend. L’évêque du diocèse de La Rochelle et Saintes, Monseigneur Colomb, réagit avec fermeté à cette agression contre l’Eglise.



L’organisation « European Best Destinations » basée à Bruxelles, sélectionne chaque année des destinations européennes pour promouvoir la culture et le tourisme en Europe par le biais d’un concours. La destination Rochefort Océan fait partie des candidats.