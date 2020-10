Mercredi 14 Oct

Les jeunes sont particulièrement touchés par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Constat dans notre département et focus sur le soutien de l’Etat avec son dispositif « un jeune, une solution ».



Parmi les secteurs les plus fragiles face à la crise sanitaire, celui de l’événementiel. Les “extras” ne reçoivent plus aucun appel depuis quelques mois.



C’est en Nouvelle-Aquitaine que la police nationale ouvre un commissariat d’un nouveau genre : des policiers répondent en direct aux internautes sur Moncommissariat.fr