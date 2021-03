Mercredi 17 mars 21

Une des conséquences de la crise sanitaire, les budgets 2021 de certaines collectivités ne sont toujours pas votés. C’est le cas pour le Conseil Départemental de Charente-Maritime.



On ne parle plus de déchèterie aujourd’hui, mais de Centre de Valorisation des Déchets. Un tel centre a ouvert il y a deux mois à proximité de La Rochelle. Reportage sur place.



Générations Futures a dévoilé la semaine dernière les lauréats des "Glyph'awards", qui classe les départements les plus consommateurs de pesticides. La Charente-Maritime figure dans le palmarès de tête avec la Gironde.