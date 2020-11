Mercredi 25 nov 2020

C’est actuellement la semaine européenne de réduction des déchets. Et sachant que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas et que la cuisine est un centre important de création des déchets, comment faire ? Des éléments de réponse auprès d'une association rochelaise.



Comme chaque dernier week-end de novembre, les Banques Alimentaires sollicitent la générosité du grand public pour leur collecte nationale. De nombreux partenaires participent et bénéficient de ce réseau. Comment ça marche ? Réponse avec l’association Saujon Solidarité.



Alors que les concerts, bars, restaurants devront encore patienter jusqu’au possible déconfinement, le 20 janvier prochain. A l’initiative de la Ville de Saintes, des concerts en direct sont désormais proposés sur les réseaux sociaux.