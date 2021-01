Mercredi 27 janvier 21

Elaboration d’un cognac aux effluves marines. C’est toute l’expérimentation dans laquelle se sont lancés le très renommé restaurateur rochelais Christopher Coutanceau, son sommelier et une vigneronne de Cognac. Reportage.



Agriculture. On a consommé différemment l'an passé, et les aléas climatiques, la sécheresse notamment, ont impacté les productions agricoles. Adaptation, c'est le maitre mot des agriculteurs en 2021.



Côté mer. La vente d’un catamaran fabriquée par une société rochelaise est en cours de livraison vers le Port de Monaco. Focus sur cette entreprise A2V.