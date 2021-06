Mercredi 30 juin 21

Lancement de la nouvelle ligne aérienne La Rochelle-Nice. RCF a assisté à l’arrivée du premier vol. Reportage.



Le développement des habitats partagés se pratique de plus en plus, et notamment en ville. Direction la capitale régionale pour parler d’un projet de village solidaire.



Cinéma. C’est aujourd’hui que sort la comédie « Présidents » avec Jean Dujardin. Entretien avec la réalisatrice Anne Fontaine.