Mercredi 4 Nov

Zoom dans notre département sur le plan Vigipirate. Les patrouilles et les effectifs sur le terrain sont renforcés.





Silence et recueillement lundi dans les écoles. Élèves et enseignants ont respecté une minute de silence en hommage à Samuel Paty.





Une 20ème édition pas comme les autres. Contre toute attente, le Festival International de la Création Documentaire de La Rochelle démarre demain. Une version 100% en ligne.