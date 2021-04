Mercredi 7 avril 21

Depuis hier, l’Espace Cordouan est devenu un centre de vaccination. Ce vaccinodrome est le seul et l’unique en terre royannaise.



Le chef de l’État a évoqué une possible réouverture des terrasses de café et restaurants pour la mi-mai. Un espoir pour ces établissements fermés depuis plus de 5 mois.



Ce soir, de l’aventure au large sur nos écrans de télévision ou d’ordinateur. Une soirée spéciale, en direct, avec Yannick Bestaven et Charlie Dalin organisée par le FIFAV.