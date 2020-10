Mercredi 7 Oct

Porter le masque dans la rue, au bureau, au centre commercial... Un double handicap pour les personnes sourdes et malentendantes. A Saintes, l’Hyper U se mobilise à sa manière pour lutter contre cette problématique.



Qui sont ces mineurs isolés critiqués par Eric Zemmour et dont les propos ont fait sortir de ses gonds le Président de la Gironde, JEAN-LUC GLEYZE ?



L’activité culturelle résiste face au coronavirus. Les Tours de La Rochelle vous proposent une exposition inspirée de l’univers de la BD et de la science-fiction. « C’est arrivé demain », c’est son nom.