Mères et enfants: l'UNICEF dénonce des inégalités d'accès aux soins dans le monde

Ces chiffres sont ceux publiés jeudi 19 septembre par l’UNICEF et l’Organisation Mondiale de la Santé. Cependant 2,8 millions de femmes enceintes et de nouveau-nés meurent chaque année dans le monde et il y a encore de très grandes inégalités d’accès aux soins pour la population. Les explications de Stefan Peterson, chef du programme santé de l’UNICEF.