Mgr Alain Planet pense aux plus démunis et nous transmet un message d'espérance

Mgr. Alain Planet, évêque du diocèse de Carcassonne et Narbonne, évoque l'intériorité plus grande à vivre pendant cette période de confinement. Il pense aussi au plus précaire durement touchés et évoque son inquiétude pour le diocèse de Fada N'Gourma au Burkina Faso, qui est jumelé avec le diocèse de l'Aude.