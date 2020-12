Mgr André Marceau: "La tendresse de Dieu n'a pas de limite"

NOËL À NICE - Les 24 et 25 décembre, RCF installe ses studios à la basilique Notre-Dame de l'Assomption, à Nice. Diffusion de la messe de la nuit de Noël en direct, mais aussi reportages et tables-rondes : pour célébrer Noël en communion avec les habitants d'une région meurtrie et endeuillée, nous vous proposons une programmation spéciale..

Malgré le contexte sanitaire préoccupant, "il faut se souhaiter un joyeux Noël et reprendre le sens profond de Noël avec l’annonce 'un Sauveur vous est né' et 'Dieu marche avec vous'. La fête de Noël nous rappelle ça tous les ans", affirme Mgr André Marceau.

Pour le réveillon de Noël, le gouvernement recommande de limiter les réunions familiales à six personnes en raison du risque épidémique. "Il y a un effet de créativité à avoir pour se dire que la tendresse de Dieu n’a pas de limite. Je souhaite que cette joie-là puisse s’exprimer dans des types de relation que l’on peut réinventer", conseille l’évêque.

Une année difficile

Ces fêtes de Noël vont clore une année très difficile pour Nice et ses environs. Dès septembre et octobre, la tempête Alex a dévasté les vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya, emportant avec elle des habitations, des routes et même des cimetières. "Je suis monté plusieurs fois dans les vallées, j’ai vu une désolation, des paysages auxquels je ne m’attendais pas", raconte Mgr André Marceau. Il a rencontré des hommes et des femmes désœuvrés mais profondément humains. "La parole est portée de manière douce, on sent que le cœur est touché gratuitement", confie-t-il.

Quelques semaines plus tard, le 29 octobre, dans sa basilique Notre-Dame de l’Assomption à Nice, Mgr André Marceau a dû faire face à un attentat terroriste islamiste. Un homme s’est introduit dans l’édifice et a tué trois paroissiens dont le sacristain Vincent Loquès. "C’est un sentiment de grande tristesse qu’un homme ait pu habiter en lui autant de violence", affirme l’évêque.

"Regardez bien le Christ"

Face à ces drames, certains fidèles ont pu perdre la foi. Mais Mgr Marceau a surtout rencontré des personnes ébranlées. "Il y a tout un long travail qui permet d’affirmer cette présence de Dieu. La colère, la tristesse, ce sont des sentiments humains qu'on retrouve dans les psaumes", explique-t-il.

À l’approche de Noël, Mgr André Marceau a un message : "Je voudrais dire aux paroissiens lorsqu’ils vont venir devant la crèche : regardez bien le Christ, c’est lui le Dieu d’amour, regardez-le, que ça convertisse votre vie".