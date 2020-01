Mgr Benoit Bertrand

A la suite de l’exhortation apostolique du Pape François adressée aux jeunes et à tout le Peuple de Dieu, je vais aller à la rencontre du plus grand nombre de jeunes mais aussi leurs accompagnateurs, enseignants, formateurs dans les collèges et lycées catholiques, les Aumôneries de l’Enseignement Public, les confirmands, les groupes scouts de France et d’Europe, les écoles de prière, les camps…

J’aurai à dialoguer avec les étudiants et jeunes professionnels. J’aimerais, à la manière du pape François, dire à chacun : « Tu as vraiment de la valeur pour Dieu, tu n’es pas insignifiant, tu lui importes parce que tu es une oeuvre de ses mains. Il te prête attention et se souvient de toi avec affection. Il vit pour toi, il t’aime et te veut vivant ! ».



Mais qu’est-ce qu’une visite pastorale ?

Ce n’est ni une promenade pour occuper l’évêque, ni une inspection en règle, ni un contrôle pour vérifier que tout va bien ? Non, il s’agit de la visite d’un Pasteur qui vient découvrir ce que vivent les jeunes : il écoute, encourage, soutient, réconforte, stimule… Le Pasteur commence par rendre grâce pour ce qui existe. L’évêque célèbre le Seigneur avec ceux et celles qu’il rencontre, il prie avec eux et pour eux. Il annonce la Bonne Nouvelle et se met au service des personnes, des institutions, des mouvements, groupes et communautés.

L’évêque dit son attention à ce lien si précieux entre la foi et la vie ! Il invite à la rencontre avec Jésus. Cette visite pastorale des jeunes est une belle occasion de porter un regard global sur ce qui est déjà proposé dans le diocèse et de considérer ce qui serait à promouvoir ou créer !



Comment va-t-elle se dérouler ?

Cette visite pastorale se déroulera sur plusieurs mois mais en trois moments : tout d’abord, des rencontres diverses en lien avec les établissements, paroisses, mouvements, aumôneries catholiques…

Puis seront organisés, selon les choix des jeunes eux-mêmes, des échanges et activités thématiques avec des témoins(la réussite, les choix, l’amour, Il te veut vivant). Tout cela nous conduira à un rassemblement diocésain avec la remise, à chaque jeune, d’une Lettre de l’évêque et des orientations diocésaines. Ce sera le 14 novembre 2020… occasion de célébrer les 400 ans de la consécration de la cathédrale de Mende.

Dans quelques semaines, je vais avoir la joie de bénir et d’inaugurer à Mende, La Source, la nouvelle aumônerie des jeunes. En ce début d’année nouvelle, nous pouvons prier pour tous les jeunes qui habitent en France, nous confions au Seigneur leur vie, leur recherche, leurs projets, leur vocation, leurs attentes, leurs questions et leurs doutes. « Les jeunes ne sont pas simplement l’avenir de l’Eglise, ils sont l’aujourd’hui de Dieu ! ».