Mgr Brac de la Perrière - Paroles aux Eglises

Dans l’Evangile, Jésus nous invite à lire les signes des temps. Et dans le climat social difficile que nous connaissons en France, il me semble que l’un des signes, ou plutôt un symptôme de notre maladie collective, c’est le syndrome de la victimisation. La victimisation, on connaît cela en psychologie, dans le triangle infernal de la manipulation. Il s’agit d’un système pervers de relations, qui associe une victime, un bourreau et un sauveur. De fait, en famille ou en société, et dans cette société particulière qu’est l’Eglise, il y a des victimes et des agresseurs. Et il peut y avoir des sauveurs, qui prennent la défense des victimes.

Or il s’avère que des agresseurs ont été souvent eux-mêmes victimes, et que les sauveurs peuvent aussi devenir victimes – victimes de ceux-là même qu’ils voulaient sauver. Je ne m’étends pas sur ce jeu pervers, mais souvent inconscient, qui existe dans toutes nos relations. Nous organisons du reste un colloque sur ce sujet au mois d’avril dans le diocèse de Nevers.

Ce dont je voudrais parler c’est de notre tendance collective à nous poser en victimes de quelqu’un d’autre. Il y a de vraies victimes car il y a de vraies violences. Mais il peut y avoir une sorte de complaisance à demeurer dans un statut de victime, et à en faire un moyen de pression sociale, notamment lorsqu’on est une minorité. Je suis juif, je suis musulman, je suis chrétien, j’ai des raisons de dénoncer des violences qui me sont faites. Je suis travailleur, je suis chômeur, je suis patron, je suis employé, j’ai des raisons de me plaindre de ne pas être pris en considération. Je suis français de souche, je suis issu de l’immigration, j’ai des raisons de me plaindre de l’autre. Je suis moi, et je ne suis pas reconnu par l’autre. Je suis victime de l’autre. Chacun peut s’inscrire dans ce statut de victime, et les réseaux sociaux cultivent cette tendance narcissique.

Notre société ne peut se construire dans le seul souci de promouvoir tour à tour les revendications des uns et des autres. Elle ne peut se construire que dans le souci du bien commun, et du lien commun. Entre toi et moi il n’y a pas concurrence. Entre toi et moi il y a l’appel d’une rencontre, l’appel d’une vérité plus grande que toi et moi, l’appel d’un Dieu qui nous enveloppe d’un même amour, toi et moi.