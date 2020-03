Mgr Dominique-Marie David, un nouvel archevêque à Monaco

Le diocèse de Monaco l’un des plus petits diocèses au monde

Le diocès de Monaco correspond géographiquement à la célèbre Principauté. Cet ancien village de pêcheurs est la ville la plus chère du monde. 131 nationalités se côtoient sur les 2 km² de Monaco, mais seulement 9.000 des 38.000 habitants ont la nationalité monégasque. A cela s’ajoute 60.000 personnes qui viennent travailler chaque jour de France ou d’Italie. Dans le diocèse de Monaco, il y six paroisses desservies par 25 prêtres. Ils gèrent également la paroisse du Saint-Esprit qui correspond aux communes limitrophes du diocèse de Nice. L’archevêque de Monaco, travaille avec la province ecclésiastique de Marseille, il est invité à l’Assemblée plénière des évêques de France.



A Monaco le catholicisme est à la religion d’État

Le prince Albert, est un monarque qui règne "par la grâce de Dieu". La liberté de culte est garantie mais plus de 80% de la population est catholique. 10% des monégasques sont pratiquants. A Monaco, l’archevêque est le deuxième personnage de l’État et sa responsabilité constitutionnelle lui donne la possibilité de s’exprimer sur les lois du pays. La sainte patronne du Rocher est Sainte Dévote une chrétienne martyrisée en Corse en 304, transportée en barque jusqu’à Monaco. Pour la page people sachez que lors du mariage du prince Albert et de la princesse Charlène, le couple avait déposé le bouquet de la mariée sur l’autel consacré à sainte Dévote dans la cathédrale.



Qui est le nouvel archevêque de Monaco ?

Mgr Dominique-Marie David a 56 ans, c’est un prêtre de la communauté de l’Emmanuel, incardiné dans le diocèse de Nantes. De 2016 à 2019 il a été recteur de l’église de la Trinité des Monts à Rome. Depuis l’été dernier il était de retour à Nantes comme membre de l’équipe du séminaire interdiocésain Saint-Jean. Il repart donc à l’étranger en devenant archevêque de Monaco. Sa devise épiscopale est tirée de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens "Il est fidèle celui qui vous accueille".