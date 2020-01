Mgr Michel Dubost: "l’Eglise aurait dû être un modèle"

Une décision réfléchie pour Mgr Dubost

"Après un certain nombre d’années de difficultés, le cardinal prend une décision. Quand il prend une décision, il l’a réfléchie, et je ne peux que l’approuver" explique Mgr Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon, réagissant à l’annonce par l’archevêque de Lyon de sa volonté de présenter, de nouveau, sa démission au pape François, après avoir été relaxé par la cour d’appel de Lyon.

Après cette décision de justice, certaines victimes ont laissé entendre, à demi-mots, et ce n’est pas encore confirmé, qu’elles pourraient peut-être se pourvoir en cassation. "Les victimes ont pendant très longtemps tu leur drame. Aujourd’hui, elles en ont parlé. Quelques unes sont meurtries, et cela a été très bon pour eux que l’on reconnaisse leur meurtrissure. Elles veulent aller jusqu’au bout. Je ne suis pas juriste, mais il me semble qu’elles ne peuvent pas se pourvoir au pénal. Il s’agira d’une cassation civile et je ne vois pas en quoi la cassation pourrait annuler quoi que ce soit. Cela me semble juridiquement difficile" ajoute Mgr Dubost.



Un diocèse déchiré mais vivant

En matière de lutte contre la pédocriminalité dans l’Église, l’administrateur apostolique du diocèse de Lyon estime que "nous avons changé d’âge". "Je crois que l’Église a été au pivot de ce changement d’âge. La pédophilie, l’inceste, ont été des marques de tout temps. C’est toute la société qui doit changer. L’Église aurait dû être un modèle. Ce n’est pas acceptable. Il faut absolument que nous ayons cette exigence morale de dénoncer ce qui doit être dénoncé" lance Mgr Dubost.

Des affaires dont aura souffert le diocèse de Lyon, qui peut se relever, estime Mgr Dubost. "Je ne nie pas les souffrances, mais quand je pense au diocèse de Lyon, je pense à beaucoup d’autres choses que cela. C’est vrai que le diocèse est meurtri, qu’il est déchiré, mais qu’il est vivant et qu’il vit bien. On ne peut souhaiter que tout ce qui a été divisé en surface se réunisse" estime-t-il.



Mgr Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon: