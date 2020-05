Mgr Pascal Gollnisch: "les chrétiens d'Orient ne sont pas une communauté qui subit passivement"

Une économie à terre

L'épidémie de Covid-19 vient renforcer une situation économique précaire en Irak, au Liban, en Syrie. Une sorte de double peine après le conflit qui secoue la région. "Ces pays ont des économies fragiles, une situation politique tourmentée. Avant le coronavirus, il y avait des manifestations en Irak avec une réclamation très forte pour changer de politique. Idem au Liban. Voici que le coronavirus a créé des conditions de confinement extrêmement dures, bien que le virus ne semble pas s'être développé autant qu'en Europe" explique Mgr Pascal Gollnisch, le directeur de l'Oeuvre d'Orient.

"La population a été privée de travail. Il n'y a pas de chômage partiel. L'économie fragile de ces pays est totalement par terre. [...] Les chrétiens d'Orient ne sont pas une communauté qui subit passivement. Ils sont actifs dans une mission auprès de la population, notamment sur le plan alimentaire. Il y a des distributions alimentaires qui sont faites dans les paroisses par la Caritas locale. On essaie de nourrir les familles les plus pauvres" ajoute-t-il.



Une hausse des attaques de Daesh

Au Liban, les chrétiens s'investissent dans l'éducation. "Les écoles accueillent des élèves chrétiens et musulmans. Cela construit la société de demain. Ils accueillent des garçons et des filles, ce qui n'est pas si évident. C'est un lieu d'éducation au respect mutuel" lance encore le directeur de l'Oeuvre d'Orient. Autant d'activités sociales soutenues par les volontaires de l'ONG.

Depuis plusieurs semaines, on constate une hausse des attaques de Daesh en Irak. "C'est une stupéfaction, même si on le craignait. La communauté internationale pouvait l'anticiper et prendre les moyens d'empêcher ces résurgences. On sait que des personnes de Daesh sont enfermés en Syrie, et Daesh a clairement annoncé qu'ils viendraient les libérer. Ils profitent de la crise sanitaire et politique" explique Mgr Pascal Gollnisch.

"Il faut des Etats forts pour lutter contre Daesh. Ce qui ne veut pas dire des dictatures. Il faut des Etats qui rétablissent les économies, qui se battent pour la citoyenneté, pour les libertés fondamentales. C'est ce que nous ont montré les manifestants. Il faut lutter contre la corruption, la liberté d'expression. J'appelle les grands organismes des droits de l'homme à s'investir sur le Moyen-Orient. Pour l'instant ils sont d'un silence affligeant sur la question de la liberté religieuse dans cette région" conclut le président de l'Oeuvre d'Orient.