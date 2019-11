Mgr Philippe Ballot Archevêque de Chambéry

Il y a quelques temps je célébrais une messe un dimanche en paroisse. C’était la journée mondiale du migrant et du réfugié. Une magnifique assemblée colorée et très fraternelle ! Était-ce parce que cette journée nous invitait à l’accueil ? Je ne sais. Mais à la fin de la célébration m’est venue spontanément une pensée que j’ai traduite par ces quelques phrases prononcées devant l’assemblée : « j’aime célébrer dans une église où il y a des chaises vides, On m’a regardé avec des gros yeux étonnés, on se demandait si je ne déraillais pas.

Oui j’aime célébrer dans une église où il y a des chaises vides ai-je répété, en ajoutant car elles attendent quelqu’un. Elles me rappellent que chacun de nous peut s’y rendre avec quelqu’un, qui aura une chaise pour lui. Ce sont souvent les plus âgés qui nous disent que les églises se vident comme si toutes ces chaises avaient déjà été occupées par des personnes qui nous auraient quittées, alors que ces mêmes personnes ne sont jamais venues ou que ponctuellement. Or nos églises ne se vident pas, elles attendent quelqu’un, quelques-uns. Lorsque nos églises sont bien remplies c’est souvent à l’occasion d’un grand moment où nous sommes entre nous (ordination, confirmation etc...). Cela nous fait du bien mais c’est un peu l’entre soi qui prime. »

Penser que des chaises sont disponibles plutôt que vides renversent la perspective, qui alors nous positionne autrement vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Changer la perspective, changer le regard, c’est voir une autre réalité. Viens avec moi et vois, il y a de la place ! J’aimerais bien que tu m’accompagnes ! Ne viendrais-tu pas avec moi ? On va prier pour votre défunt dimanche, je viens avec vous ! Voilà quelques paroles qui traduisent ce changement de perspective. Changer le regard est une manière très juste et forte d’envisager la présence de l’autre et de lui partager cette dimension si importante de nos vies qu’est la foi. C’est aussi signifier à celui qu’on aimerait rencontrer plus souvent dans notre communauté qu’il a sa place et que nous sommes heureux quand il est là. Cela se voit déjà dans les paroisses lorsqu’ existent les dimanches ou samedis fraternels mensuels largement ouverts.

Passer du vide au disponible est une vraie conversion. Et si nous nous le disions les uns aux autres ? Et si nous décidions de vivre cette conversion dans notre paroisse ?

Inviter à participer à une célébration, une sortie, un rallye, un pèlerinage paroissial, est une habitude à prendre, par exemple inviter des voisins jeunes ou moins jeunes, des jeunes couples, des enfants, des adolescents, des familles que nous côtoyons chaque jour. Et si les grands-parents invitaient, sans gêne, leur petit-fils, leurs petites-filles à les accompagner surtout quand ils ont 15, 16, 17 ans ou plus pensez-vous qu’ils essuieraient automatiquement un refus ? Des chaises sont disponibles dans nos églises. Notre pensée et notre cœur le seraient-ils aussi pour inviter? Je le crois.