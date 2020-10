Michael Lonsdale, le dernier adieu

Michael Lonsdale a tiré sa révérence le 21 septembre dernier. Les obsèques de l’homme de théâtre et de cinéma sont célébrées ce jeudi à l'église Saint-Roch à Paris par Mgr Dominique Rey, l’évêque de Fréjus-Toulon, ami de trente ans du comédien. Une amitié au cours de laquelle les deux hommes avaient tissé un lien spirituel particulièrement fort. "C’est une ligne de continuité par rapport au lien spiriturel que nous avons tissé ensemble. C’est une manière de lui rester fidèle jusqu’au bout. ce qui était marquant chez Michael c’était sa volonté jusqu’à ses funérailles de pouvoir témoigner de sa foi", explique Mgr Rey.

Une alliance entre l'art et la foi

Parmi les rôles dans lesquels Michael Lonsdale s’est illustré au cours de sa longue carrière, il y a celui de frère Luc, dans le film de Xavier Beauvois "Des Hommes et des Dieux". Il y interprète l’un des moines trappistes de Tibhirine, assassinés dans les années 90. Un rôle qui l’a particulièrement bouleversé et qui a mis en lumière sa foi, sa relation à Dieu que l'acteur assume avec simplicité et sans tabou. "Michael est vraiment un témoin de cette alliance, de cette réconciliation entre l’art et la foi", affirme le père Luc Reydel, aumônier des artistes du diocèse de Paris qui prononcera un mot d'adieu à l’intention de l’acteur qu’il a eu l'occasion de côtoyer avant d'être prêtre.

L’inhumation de Michael Lonsdale se fera ensuite dans l’intimité en compagnie des proches et de la famille.