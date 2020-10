Michel Breuille : le tri des déchets évolue dans la Métropole du Grand Nancy

Le tri et le recyclage des déchets ménagers : deux priorités du Grand Nancy. C'est pourquoi, à partir du 2 novembre, le tri des emballages évolue dans la métropole.

Pots de yaourts, tubes de dentifrice, barquettes alimentaires... tous pourront être jetés dans votre poubelle jaune. L'objectif du Grand Nancy est de simplifier le tri pour les habitants et de recycler davantage de plastiques. Chaque année, le Grand Nancy récupère 4 000 tonnes de déchets issus de la collecte sélective. Une grande partie de ces déchets est recyclée localement, comme à Dieulouard en Meurthe-et-Moselle, Vittel et Laval-sur-Vologne dans les Vosges ou Kaysersberg en Alsace.