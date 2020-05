Michel Paolasso, libraire "Les gens ne se sont pas précipés pour lire"

Libraire à Lorgues, Michel Paolasso, appartient au syndicat de la librairie française et aux libraires du sud. Sa librairie a la particularité d'être aussi une maison de la presse, ce qui lui a permis de rester ouvert pendant le confinement. Or contrairement à ce que l'on aurait pu croire, les clients ne se sont pas bousculés, au contraire. Peu optimiste pour l'avenir, il espère un sursaut des lecteurs et un élan pour sauver les commerces des centres-villes en grand danger.