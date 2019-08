Michelin annoncé comme partenaire pneu officiel du jeu-vidéo Gran Turismo

L'annonce a été faite vendredi 23 août au Playstation Theatre de Broadway à New-York. Michelin a été choisi comme « partenaire technologique des pneus » du célèbre jeu de simulation de conduite sur consoles Gran Turismo. Les produits virtuels du manufacturier clermontois feront leur apparition sous forme de contenus téléchargeables à partir d'octobre 2019.

Michelin du réelle au virtuel

Ce partenariat sera d'abord symbolisé par l'apparition d'une section « Michelin » ajoutée au Brand Central (le musée virtuel de Gran Turismo, ndlr). Les joueurs pourront ainsi perfectionner leurs connaissances sur l'histoire du leader mondial des pneumatiques.

La technologie de pneu Michelin sera aussi disponible dans la section « tuning » de Gran Turismo Sport. Elle sera applicable aux différents formats établis par le jeu : durs, moyens et souples. Le logo Michelin apparaîtra sur les pneus du véhicule du joueur et sur les combinaisons des mécaniciens lors des arrêts au stand.

Enfin des logos et autres éléments scénographiques apparaîtront sur plusieurs pistes de compétitions pour fêter ce partenariat.

Débutant en 1895 avec la construction d'une voiture pour la course Paris – Bordeaux, Michelin a continué d'être actif dans de nombreuses compétitions à travers l'histoire. Les sports automobiles étant le laboratoire de développement de leurs pneus.

Le mariage parfait

« C'est l'association parfaite, elle permet de lier l'expérience de conduite virtuelle la plus aboutie au leader mondial des pneus hautes performances » a souligné Scott Clark, directeur des régions amérique du groupe Michelin. Et d'ajouter « Michelin développe et met au point des pneus virtuels sur des véhicules virtuels avant de passer à la production ».

« Avoir Michelin comme fournisseur de pneus officiel des Championships et partenaire technique du jeu, nous aide dans notre objectif de réduire la séparation entre conduite virtuelle et réelle » a expliqué Kazunori Yamauchi, producteur de la série Gran Turismo.