Mickaël Laville et Jean Siefert, le tourisme en angoumois

Alors que le printemps s’annonce, que la saison estivale arrive, Grand Angoulême et l’office du tourisme de l’angoumois ont lancé l’opération "#trésors". Une dizaine de sites d’exception seront mis en valeur pour attirer les touristes. Pour la réussite de cette opération Mickaël Laville en charge du tourisme à Gd Angoulême et Jean Siefert directeur de l’office du tourisme ont lancé une formation des guides conférenciers pour les familiariser à ces sites et aux richesses du territoire.