Mickaël Pandraud: Plateforme de prise en charge des troubles du neuro-développement

L'APAJH de Haute-Loire, avec le CHU de Saint-Etienne et la Ligue de l'enseignement de la Loire lancent un plateforme d'orientation et de coordination des troubles du neuro-développement. L'objectif : les détecter le plus tôt possible pour améliorer leur prise en charge. Mickaël Pandraud, directeur du secteur enfant de l'APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés) de Haute-Loire est l'invité de RCF.