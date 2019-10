Migrants: pourquoi l'aide médicale d'Etat fait débat

"Je n'ai pas peur de réfléchir à l'idée de quotas". Ce sont les mots d’Edouard Philippe pour introduire le débat sans vote à l’assemblée nationale hier au sujet de l’immigration. Le Premier ministre a rappelé la détermination de la France à lutter contre les abus et les fraude, il a évoqué les objectifs ambitieux pour l’accueil des étudiants étrangers et pour l’immigration professionnelle tout en insistant sur le fait que les quotas ne peuvent pas s'appliquer à l'asile et au regroupement familial.

Au sujet de l’aide médicale d’Etat (AME) pour les sans-papiers, la ministre de la Santé a rejeté toute proposition instituant une participation financière des personnes bénéficiaires. Explications de Christophe Deltombe, président de la Cimade, une ONG engagée pour l’intégration des migrants en France.