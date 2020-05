Mission Locale Roubaix : portes ouvertes sur l'insertion malgré le confinement

Contribuer à l’accompagnement social et à l’embauche et à l’accompagnement social des 18 / 25 ans c’est la raison d’être de la Mission locale de Roubaix. Un Service public qui ne dit pas son nom, financé par les différentes collectivités territoriales et qui accompagné près de 5 500 jeunes.C’est notamment en ligne que l'accompagnement s'est porusuivi durant le confinement. Explication de Catherine Beusquart, coordonnatrice de la mise en place des ateliers et des offres internes à la Mission locale.