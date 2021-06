Mobicoop : une plateforme de covoiturage sans commission

"Le projet est né quand Blablacar a commencé à mettre des commissions sur son site. Certains utilisateurs ne se reconnaissaient plus dans ces valeurs".

Brune Cangardel



Une plateforme de covoiturage sans commission. C’est ce que propose Mobicoop, dont le siège social est basé à Nancy. Le site ne prélève aucune commission sur les trajets, et c’est sans publicité. Mobicoop a fait le choix de produire un site entièrement en logiciel libre. Chacun peut contribuer au code source et faire de la mobilité partagée un bien commun. Mobicoop est une coopérative, la plateforme appartient donc à ses sociétaires. Mobicoop vient par ailleurs de fusionner ses services avec Rézo Pouce, une coopérative qui œuvre dans l’autostop au quotidien. On en parle avec Brune Cangardel. Elle est cheffe de projet et chargée de la communauté.