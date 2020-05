"Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur" (Jn 14, 15-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Si vous m’aimez,

vous garderez mes commandements.

Moi, je prierai le Père,

et il vous donnera un autre Défenseur

qui sera pour toujours avec vous :

l’Esprit de vérité,

lui que le monde ne peut recevoir,

car il ne le voit pas et ne le connaît pas ;

vous, vous le connaissez,

car il demeure auprès de vous,

et il sera en vous.

Je ne vous laisserai pas orphelins,

je reviens vers vous.

D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus,

mais vous, vous me verrez vivant,

et vous vivrez aussi.

En ce jour-là, vous reconnaîtrez

que je suis en mon Père,

que vous êtes en moi,

et moi en vous.

Celui qui reçoit mes commandements et les garde,

c’est celui-là qui m’aime ;

et celui qui m’aime

sera aimé de mon Père ;

moi aussi, je l’aimerai,

et je me manifesterai à lui. »



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Payen

La promesse de Jésus est claire : « Je ne vous laisserai pas orphelins »,

et Jésus a fait ce qu’il a dit à ses disciples.



Jésus, ressuscité depuis le matin de Pâques, a multiplié ses apparitions,

à Jérusalem, sur la route d’Emmaüs, au bord du lac de Tibériade en Galilée.

Ses disciples l’ont vu, entendu, touché, ont mangé avec lui.



Jésus de Nazareth, leur compagnon, a vraiment été mis à mort, et le troisième jour, Il est vraiment ressuscité. Il est Vivant.

Et nous croyons sur le témoignage des apôtres et nous expérimentons en nous cette présence discrète mais réelle du Seigneur ; au plus profond de notre Âme, une présence mystérieuse nous habite.



Grâce à l’Esprit Saint qu’Il nous a donné, nous reconnaissons notre filiation en Dieu Notre Père. Oui, nous ne sommes pas orphelins.



Par l’esprit de vérité qui demeure en nous, nous pourrons nous reconnaître enfant de Notre Père, et frère ou sœur de Jésus.

Notre dignité, c’est d’accueillir cette réalité. Dieu nous aime, sans doute à travers la médiation de nos parents et amis, mais plus encore dans cette relation intime et personnelle, directe, « En ces jours, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père » nous dit Jésus « que vous êtes en moi et moi en vous ».

Seigneur-Jésus, fais grandir en nous la présence active de ton Esprit Saint, pour que nous puissions accueillir ta Présence pleine d’amour et vivre de ta Joie.