"Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie" (Jn 14, 1-6)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé :

vous croyez en Dieu,

croyez aussi en moi.

Dans la maison de mon Père,

il y a de nombreuses demeures ;

sinon, vous aurais-je dit :

“Je pars vous préparer une place” ?

Quand je serai parti vous préparer une place,

je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi,

afin que là où je suis,

vous soyez, vous aussi.

Pour aller où je vais,

vous savez le chemin. »

Thomas lui dit :

« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.

Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »

Jésus lui répond :

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;

personne ne va vers le Père sans passer par moi. »



Source : AELF

Méditation Père Bernard Devert

En ce 8 mai, où nous fêtons l’arrêt des combats et la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, l’Eglise nous propose, est-ce le hasard ou l’incognito de Dieu, la méditation de l’Evangile de Jean : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie ».

Trois « V », victoire, mais quelle victoire.

Le Prince de la paix ne cesse de nous inviter à mener un combat contre cet inessentiel qui nous habite.

Là, s’éveille la recherche de la vérité. La réponse cynique est une perpétuelle interrogation, laissant croire qu’elle taraude alors que de fait, elle est classée comme une question dérangeante qu’il faut taire, préférant la tranquillité à l’in-tranquillité.

La vérité conduit constamment à commencer, recommencer, dans cette vigilance à ne rien lâcher de nos convictions pour mettre hors-jeu les compromissions.

La vérité ne saurait être ânonnée pour être énoncée avec clarté, conscients que nous ne la posséderons jamais, mais qu’elle est un infini appel à nous approcher de ce qui est juste et ennoblit notre humanité.

D’aucuns s’écrieront, c’est un idéal de potache ! Puissions-nous rechercher l’immensité de ce qu’il suscite, la bienveillance où l’autre ne sera regardé que dans cette part de lui-même qui est lumière.

Je me souviens de ce colloque sur le ‘vivre ensemble’. Un des participants se leva et demanda à l’orateur : qui refuserait de vivre plus désintéressé, plus attentif et humain. Comment est-ce possible ?

Après un long silence, une voix se fit entendre : il n’y a pas d’autre chemin que de devenir meilleur. Quelle victoire ! Une libération, promesse de Jésus qui, dans cette perspective de vie, n’est jamais le lointain.