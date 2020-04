"Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel" (Jn 6, 44-51)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait aux foules :

« Personne ne peut venir à moi,

si le Père qui m’a envoyé ne l’attire,

et moi, je le ressusciterai au dernier jour.

Il est écrit dans les prophètes :

Ils seront tous instruits par Dieu lui-même.

Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement

vient à moi.

Certes, personne n’a jamais vu le Père,

sinon celui qui vient de Dieu :

celui- là seul a vu le Père.

Amen, amen, je vous le dis :

il a la vie éternelle, celui qui croit.

Moi, je suis le pain de la vie.

Au désert, vos pères ont mangé la manne,

et ils sont morts ;

mais le pain qui descend du ciel

est tel que celui qui en mange ne mourra pas.

Moi, je suis le pain vivant,

qui est descendu du ciel :

si quelqu’un mange de ce pain,

il vivra éternellement.

Le pain que je donnerai, c’est ma chair,

donnée pour la vie du monde. »



Source : AELF

Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

Combien il nous arrive souvent, parce que nous connaissons la famille de telle personne, ou bien ses collègues de travail, ou bien ses voisins de quartier, de nous faire une représentation d’elle qui nous interdit de percevoir la nouveauté de ce qu’elle peut nous apporter ! Telle est la réaction des juifs, que nous rapporte Jean : « Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. » Et ils ferment leurs oreilles face à l’extraordinaire nouveauté du message apporté par Jésus.

Voici que Jésus ne se présente pas comme celui qui donne à manger, mais comme celui qui se donne manger. Car donner à manger, cela consisterait à donner des vivres à l’homme, plutôt que lui assurer les moyens de se nourrir. Ce serait le traiter en consommateur, plutôt que l’appeler à devenir véritablement « homme ». En disant « Je suis le pain », il s’annonce comme nourriture, comme source de vie. Il ouvre un avenir.

Les Juifs, eux, veulent se protéger de cet avenir en enfermant Jésus dans le cercle familial… comme certains qui voudraient enfermer le pain de vie dans un tabernacle, comme on enfermerait un trésor dans un coffre-fort. Le pain n’est pas fait pour être regardé, mais pour être mangé. « Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ! »

La vie éternelle n’est pas reportée après la mort, comme s’il fallait sortir du temps pour la vivre pleinement.

« Je suis le pain vivant » dit Jésus. Croire et vivre riment désormais ensemble. Telle est la bonne nouvelle annoncée par celui que l’on prenait pour le fils du charpentier.

Puissions-nous aujourd’hui, alors que nous souffrons tous de l’impossibilité de voir nos proches, nous préparer à les retrouver en étant ouverts à la nouveauté du message qu’ils nous communiqueront !