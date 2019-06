"Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout" (Mt 5, 33-37)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens :

Tu ne manqueras pas à tes serments,

mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur.

Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout,

ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu,

ni par la terre, car elle est son marchepied,

ni par Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi.

Et ne jure pas non plus sur ta tête,

parce que tu ne peux pas

rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir.

Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”,

“non”, si c’est “non”.

Ce qui est en plus vient du Mauvais.

Source : AELF



Méditation Père François Lestang

Aujourd’hui, en ce samedi du mois de juin, dans beaucoup d’églises, des couples vont se marier. Au-delà des beaux habits et de l’accompagnement des familles, des amis, et avant l’échange des alliances, ce qui fait que la célébration du mariage est valide, c’est un simple « oui », dont le ministre qui préside au mariage, qu’il soit prêtre ou diacre, est témoin.

Le mariage est conclu, pourvu que l’échange de consentements entre les époux soit libre, responsable et ouvert à l’avenir. Ils se disent « oui » l’un à l’autre, et ce faisant ils disent « non » à toute autre relation exclusive.

Dans une des formules, les époux se demandent à tour de rôle : « veux-tu être mon époux, mon épouse ? ». L’autre répond « oui », et peut ajouter « je le veux », avant de promettre d’aimer fidèlement celui ou celle qui lui demande de l’épouser. Ce « oui » suffit, il n’est besoin de rien d’autre pour que le mariage soit conclu, ni de serment sur sa propre vie, ni sur le ciel ou sur la terre ; il suffit que leur « oui » soit « oui ».

Prière :

Seigneur, je te prie en ce matin pour tous les couples qui vont se dire « oui » aujourd’hui ; viens préparer leur cœur au sérieux de cet engagement, et bénis à travers eux tous ceux et celles qui les entoureront en ce jour de joie.