Mois de la Création: un temps pour toucher les coeurs

Certains affirment encore qu’on prédit des catastrophes qui ne viennent jamais. Si l’on met bout à bout les canicules, les incendies de forêt, la fonte du permafrost arctique, la sécheresse et pour finir un ouragan, ça fait quand même un été assez chargé. Ces phénomènes deviennent de plus en plus courants et intenses. Ce n’est pas parce qu’on n’a pas de phénomène brutal un beau matin, façon film catastrophe, qu’il ne se passe rien. Comparons avec le climat d’il y a 20 ans. Nous sommes dans le changement.



Et parmi les feux de forêt, il y a l’Amazonie...

L’Amazonie où les feux de forêt sont volontaires et témoins d’une nouvelle accélération de la déforestation. Et face à ça, les réactions se sont bornées à commenter des formulations, des expressions, comme s’il y avait lieu de fact-checker des métaphores ! Bien sûr que les forêts équatoriales poumon du globe, c’est une façon de parler ! Il s’agit de dire qu’elles ont une importance vitale dans l’équilibre du milieu planète terre. On a laissé de côté les millions d’espèces vivantes qui habitent ces forêts, et aussi les peuples autochtones, pour des petits jeux géopolitiques.

On a avancé des chiffres contradictoires sans se soucier de ce que pouvait être la réalité. Comme si seul comptait l’exploitation politique qu’on pourrait faire, comme si, au fond, savoir si oui ou non la forêt primaire disparaît, ça n’était pas l’important. Pourtant, si. La réalité, c’est que la forêt primaire déjà bien mal en point est dévorée, sans trêve, partout où il en reste, et qu’il y a de quoi en faire des cauchemars.



Est-ce qu’en ce mois de la Création, les mots peuvent quand même nous rendre service ?

Les mots de la prière, bien sûr, les mots qui informent aussi, les mots qui font dépasser les paroles en l’air – ce qu’on appelle le storytelling en franglais bien élevé. Nous ne pouvons pas tous aller en Amazonie, au Congo ou en Sibérie, alors il reste les mots pour toucher les cœurs et comprendre. Il est dangereux de vivre dans le règne de la parole, la réalité est supérieure à l’idée, rappelle le pape dans les encycliques Evangeli Gaudium et Laudato Si, car c’est particulièrement vrai en écologie. Ce mois de la Création doit être un mois pour être touché dans son cœur. Avoir un cœur de chair pour la clameur de la Terre et des pauvres qui s’entend jusque chez nous, dans les champs et les forêts touchés par la sécheresse. Rien ne se fera si nous ne le percevons pas comme profondément réel.