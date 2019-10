Avec un sens certes différent à l’origine, mais très vite identique à celui d’aujourd’hui.

Le tout premier sens, grec donc, signifie « résidence solitaire », tout part du grec mono, qui signifie seul et le fait de vivre seul. Et de l’ermite vivant seul au latin monasterium, qui était devenu un terme ecclésiastique le pas était facile à franchir. C’est ensuite au milieu du XIVe siècle que le mot est passé en français. Plus d’hésitations, ensuite. Ainsi au XVIIe siècle, en 1690, voici la définition sans surprise par Furetière du Monastère dans son Dictionnaire universel : « Maison bâtie pour y loger des Religieux ou Religieuse, soit Abbaye, Prieuré, ou autre sorte de couvent. »

Et les deux derniers exemples donnés peuvent surprendre dans leur opposition : « Monastère d’hommes. Monastère de filles ». Ainsi ,en effet disait-on, des sœurs, filles du Christ. De la même famille que le grec « mono », seul, vient bien sûr aussi le mot « moine », précisément issu du bas latin « monachus », moine solitaire, au départ, dans sa cellule. Sur « mono », sont aussi nés des noms propres comme les mots Monique, Munich, et Monaco. Le prénom Monique vient bien en effet du grec monos, seule, qui a d’abord donné le latin Monica, d’où le français Monique, un prénom qui a eu en France un énorme succès.

Quant à Munich, en allemand « München » il vient du haut allemand, Munih, Moine, c’est-à-dire au départ « des moines », Munich signifie ainsi : « lieu des moines ». Enfin, Monaco vient de Monoikos, avec peut-être jadis un temple dévolu à Heraklès, autrement dit Hercule, or on disait souvent Herakles Monoïkos, c’est-à-dire Hercule le solitaire. D’où serait donc issu Monaco. Le mot monastère a de fait été pendant un temps concurrencé par un synonyme, qui nous est resté associé à une porcelaine.

Moustier ou moutier était synonyme de « monastère ». Dans l’île des Pingouins, Anatole France évoque encore « un moustier en bois ». On lira dans le Dictionnaire de l’Académie de 1878 ce mot encore assorti d’un proverbe qui a disparu : « Il faut laisser le moutier où il est… » sous-entendant, ne changeons rien aux usages reçus. Tiens, je vais essayer de placer ce proverbe dans la conversation aujourd’hui…