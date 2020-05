Monde de l'édition: "un train à grande vitesse stoppé brutalement" pour Vincent Montagne

Un train lancé à grande vitesse stoppé brutalement

"Pour toute l'économie non-alimentaire, c'est un train lancé à grande vitesse qui est stoppé brutalement" explique Vincent Montagne, PDG du groupe Média Participations, président de KTO, et président du Syndicat national de l'édition, au sujet de la crise que traverse actuellement le monde du livre. "Nous avons entre 4000 et 5000 livres qui ne sortiront pas, ou qui sortiront en même temps que d'autres livres. La problématique c'est que s'arrêter c'est possible, redémarrer c'est plus difficile" ajoute-t-il.

Un questionnaire a été envoyé par le Syndicat national de l'édition aux éditeurs. "Nous sommes en train de le dépouiller. La semaine prochaine, nous aurons une vision de ce que les éditeurs vivent. Le moteur, c'est le lecteur. [...] Quand chacun a mis la clé sous le paillasson au mois de mars, il y avait une croissance spectaculaire de la pandémie. On a fait ce qui semblait être utile pour la santé des gens. On aurait pu aménager les librairies, pour qu'elles puissent rester ouvertes. Mais ce n'est pas ça le combat. Le combat, c'est que la lecture, la culture, c'est notre vie" lance Vincent Montagne.



L'importance du patrimoine culturel

"Nous avons vécu dans le confinement une certaine inquiétude. On n'a pas forcément lu beaucoup plus. Mais on a touché du doigt l'importance de ce patrimoine intellectuel, spirituel et culturel. Il y a le désir du retour vers le patrimoine, vers notre histoire. Cette vision est équilibrée. L'homme est équilibré, il a besoin de tout pour vivre" estime le président de Média Participations au sujet du retour en grâce du livre, dans les semaines à venir.

"Il faut des mesures simples, proportionnelles. Je pense à des chèques lecture pour les gens qui iront en librairie, pour qu'ils puissent acheter un libre. Cela irrigue toute la chaîne libraire, éditeur, auteur. Je pense à des exonérations de charges. Comme c'est une économie marginale, chaque vente supplémentaire sur un livre fait la rémunération des auteurs. Après il faut aider les festivals qui n'auront pas lieu. Il faut aussi inciter les jeunes à la lecture, et travailler sur un plan de lecture rénové, et plus puissant" conclut Vincent Montagne.