Vaste sujet que celui de la monnaie ! On se souvient tous naguère, du change à effectuer pour transformer nos francs en lires ou deutschemark quand on partait en Italie ou en Allemagne. Avec du mal à s’y repérer. Avouons-le, c’est d’un grand confort monétaire de voyager dans la zone euro, avec la même monnaie.

C’EST VRAI QU’ON ÉVOQUE LES DIFFÉRENTES MONNAIES, DOLLAR, LIVRE, EURO, MAIS FINALEMENT CE MOT MÊME DE MONNAIE, D’OÙ VIENT-IL ?

De manière surprenante, il vient du surnom de la divinité romaine Junon, épouse de Jupiter, déesse de la féminité, protectrice du mariage. Le mois de juin lui doit son nom, pour ses bienfaits aux fruits de la terre. Il se trouve qu’on la surnomma entre autres Junon Moneta, en tant que déesse au collier distributrice de richesse.

Populairement on rattachait sans fondement ce surnom Moneta au verbe latin monere, avertir. Mais tout à côté du Temple de Junon Moneta édifié à Rome, on construisit en 269 av. J.-C. un atelier monétaire frappant les premiers deniers d’argent. Cet atelier fut mis sous la protection de Junon Moneta, parce que c’était là qu’on avait abrité le trésor du temple et de la République.

C’est ainsi que le nom de la déesse Moneta passa dans le language populaire, de l’atelier sous sa protection aux produits de l’atelier : la monnaie ! De fait, de nombreuses monnaies romaines représentent Junon debout, avec un casque et une lance. Quant à l’expression frapper la monnaie, elle date de 1636 et désigne le fait de graver sur ses deux faces une empreinte sur un petit disque d’argent ou d’or.



ET PUIS SONT VENUS L’ÉCU PUIS L’EURO.

En effet, à l’origine l’écu est une monnaie française d’or ou d’argent créée en 1366 appelé ainsi parce qu’il portait l’écu de France sur une de ses faces. Puis au moment où s’instaura, en 1978, le système monétaire européen, se profila une nouvelle unité monétaire européenne, l’écu, en fait l’acronyme de European Currency Unit, E-C-U.

En 1999, l’écu disparaissait en faveur d’une monnaie commune européenne l’on put alors parler de la zone euro. Et commencèrent les grosses fautes d’orthographe : le fait de dire quatre vingts (h)euros, deux cents (h)euros alors que c’est quatre-vingts (z)euros et deux cents (z) euros. C’est à chaque fois se signaler par une mauvaise orthographe. Il est vrai qu’avec les francs, il n’y avait pas de problème. Mais gardons nos zeuros.