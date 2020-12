Monseigneur Alain Guellec : Signe d' Espérance en 2020 et St Joseph

Mgr Alain Guellec vous êtes l'évêque auxiliare du diocèse de Montpellier et vous êtes avec nous pour PAROLE AUX EGLISES en ce dernier jour de l'année et vous nous invitez à regarder cette année comme signe d' Espérance par l'ensemble des éclatantes actions de 2020 ce qui laissera un belle perspective pour 2021 !!! et aussi vous nous proposer d'aborder Joseph discret et véritable guide au travers d'une lettre apostolique qui vient de paraître !