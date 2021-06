Quel avenir pour les paroisses ? Quel lien entre l'église et les territoires ? Comment engager une dynamique missionnaire ? Des questions posées au groupe de travail de la conférence des évêques de France "Paroisse et territoire" qui vient de rendre son rapport après plus trois ans de travail. Un groupe présidé par Monseigneur Le Boulc'h, évêque de Coutances et Avranches