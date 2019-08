Morgane Tanné, une angevine atteinte d'endométriose

L'endométriose est une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10. Elle soumet les malades à des douleurs quotidiennes insupportable.

Morgane est l'une d'entre elle, elle prend des anti-douleurs pour pouvoir les supporter et doit, pour espérer les soulager un peu plus, aller se faire opérer en Suisse par un grand spécialiste de la question. Elle a lancé une cagnotte sur le site Leetchi pour réunir des fonds et pense avoir recours à un prêt pour financer tous ses soins. Elle nous a parlé de sa vie de malade d'endométriose.